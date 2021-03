Gaia fica fora das candidatas a Capital Europeia da Juventude 2024

Miguel Amorim Hoje às 18:45 Facebook

O Fórum Europeu de Juventude revelou, esta terça-feira, as quatro cidades finalistas para o título de Capital Europeia de Juventude 2024 e a lista não inclui Vila Nova de Gaia.

"Sabíamos da tremenda dificuldade da missão e aceitamos a decisão com respeito. Estamos orgulhosos do nosso percurso e vamos continuar a ser uma referência em termos de políticas de juventude a nível nacional e internacional", reagiu Elísio Pinto, vereador da Câmara Municipal de Gaia com o pelouro da Juventude.

A candidatura de Gaia - que representaria uma terceira capital europeia da juventude para Portugal (algo inédito a nível europeu) - foi classificada como "extremamente positiva" pelo júri, que destacou também o elevado padrão de qualidade das candidaturas submetidas a concurso na edição deste ano.

De referir que, das quatro cidades finalistas (Lviv, Ghent, Chisinau e Veszprem), com exceção da Bélgica (Antuérpia 2021), nem Ucrânia, Moldávia ou Hungria obtiveram até à data qualquer capital europeia da juventude.

"Apesar da decisão do Fórum Europeu de Juventude em não considerar o esforço da candidatura de Gaia e dos seus jovens, o nosso caminho está assumido e a nossa missão continua inalterada: a promoção de uma liderança jovem e dos direitos dos jovens", disse Elísio Pinto, realçando, ainda, "a extrema dificuldade em trazer uma terceira capital europeia da juventude para Portugal quando há países que nunca tiveram nenhuma".

Já no próximo fim de semana, Gaia vai albergar a Conferência de Juventude da Presidência Portuguesa da União Europeia e o Hackathon, um evento que vai reunir jovens, inovadores sociais e entusiastas de participação jovem em torno de questões digitais.

Para outubro está prevista a realização do Salto XV Tool Fair, evento europeu que vai reunir responsáveis de juventude de toda a Europa.

"Temos um percurso que nos oferece motivação e força. É esse o caminho a seguir. Somos e queremos continuar a ser uma referência em termos de políticas de juventude. Vamos continuar a alimentar o nosso percurso com objetivos renovados", concluiu Elísio Pinto.