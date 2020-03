Gaia garante testes gratuitos para quem tenha prescrição validada pela ARS

Miguel Amorim Hoje às 16:15 Facebook

Este sábado, após contactos com a ARS Norte, a Câmara de Gaia fez saber que os testes de Covid-19, nos postos de Grijó e da Rua 14 de Outubro, são "gratuitos para quem tenha prescrição validada pela ARS".

Para aqueles dois locais também se esclarece que "os testes por iniciativa pessoal não são pagos pelo Serviço Nacional de Saúde".

Este sábado, no seguimento dos contactos com a Administração Regional do Norte (ARS), a Câmara de Gaia diz ter ficado "claro que todos os cidadãos com prescrição validada pela ARS para teste Covid-19, nos centros de Grijó e da Rua 14 de Outubro, fazem-no gratuitamente".

Caso diferente, tanto para Grijó como para a Rua 14 de Outubro, é para quem quiser fazer a análise a título particular. "Testes com prescrição, mas sem referenciação, por iniciativa pessoal, não são pagos pelo Serviço Nacional de Saúde", ressalva a Autarquia.

Esta semana, a Câmara de Gaia instalou aqueles dois pontos de testes para "aliviar a pressão sobre os hospitais". Aquele que se situa na Rua 14 de Outubro, em frente às instalações da PSP e próximo da Avenida da República, começou a funcionar na sexta-feira.