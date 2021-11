Gaia inaugura o primeiro parque canino no sábado

JN Hoje às 15:36 Facebook

A Câmara de Gaia vai inaugurar, no próximo sábado, o primeiro parque canino do concelho, na rua Caminho do Ribeiro, em Arcozelo. Denomina-se Park"Animal e tem uma área de 800 metros quadrados. É um investimento municipal de 20 mil euros.

O projeto, da autoria de Mariana Carvalho, foi um dos vencedores do Gaia Orçamento Participativo Jovem de 2019, na categoria Beneficiação e Arranjo Estético da Cidade. Ao investimento da Câmara juntou-se o apoio da Junta de Freguesia de Arcozelo. A inauguração está marcada para as 15 horas.

Será o primeiro parque de Gaia inteiramente dedicado aos companheiros de quatro patas. A ideia de Mariana Carvalho, agora levada à prática, visa criar "um espaço de lazer onde os animais possam divertir-se e praticar algum exercício, livres de trelas". A jovem idealizou uma área vedada para evitar fugas.

"Renovar um espaço que se encontra disfuncional (Circuito de Manutenção de Arcozelo); dar aos animais um local adequado para os seus passeios, onde não tenham restrições e, com isso, dar aos seus donos menos preocupações; reduzir a quantidade de dejetos animais espalhados pelas ruas e jardins públicos e diminuir as fugas ou acidentes durante os passeios na via pública" foram os objetivos iniciais do projeto.

Foi criado um espaço amplo, repleto de equipamentos caninos que formam um circuito e onde é mantida uma zona central de clareira para que possam exercer a atividade física sem obstáculos e em total segurança.

"Estamos a trabalhar para valorizar os direitos e a voz dos jovens, reconhecer a importância do trabalho na área da juventude e criar condições e oportunidades para que os jovens participem ativamente no desenvolvimento da cidade", explica o autarca Eduardo Vítor Rodrigues.

Com o Gaia Orçamento Participativo Jovem, os jovens são convidados a participar, a apresentar ideias para a cidade e, no final, a eleger os projetos vencedores. Na edição de 2021, a Autarquia disponibilizou um montante total e recorde de 360 mil euros, o maior do país, tendo estado três áreas a concurso: criatividade, cultura e desporto; meio ambiente e sustentabilidade; e tecnologias e empreendedorismo.