Gaia integra movimento de Cidade Compassiva

JN Hoje às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Através de uma parceria com a Associação "Com Paixão por Gaia", o município tornar-se-á uma cidade mais compassiva.

O movimento procura consciencializar a sociedade civil para a missão dos cuidados paliativos e, como tal, pretende estabelecer alguns objetivos, nomeadamente: capacitação dos indivíduos, família, grupos e comunidade na promoção do cuidar do doente e da família na doença avançada, no final de vida e no processo de morte, numa rede criativa, inovadora e potenciadora de melhores resultados, em articulação com os prestadores de cuidados de saúde; e ainda o estabelecimento de parcerias para uma resposta social conjugada e integrada.



Também a componente da informação e formação será reforçada, capacitando o cuidador através por exemplo de formações básicas e capacitações práticas em cuidados paliativos, promovendo a inclusão de conteúdos em ações formativas destinadas as profissionais de saúde, como através de formações para os prestadores das instituições parceiras, em cursos realizados pela Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos de Gaia.



Já o Município de Gaia irá promover o movimento junto das entidades da rede social do concelho, incluindo-o ainda no Programa GaiaCuidador, na Rede Local de Voluntariado, designadamente na EMVIO (Estratégia Municipal para um Voluntariado Inteligente e Organizado) e no Plano Municipal de Saúde.



Paralelamente, o movimento será ainda divulgado nas estruturas residenciais para idosos, centros de dia e unidades e associações de apoio à multideficiência.