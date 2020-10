Gaia limita a 45 minutos permanência nos cemitérios no Dia de Todos os Santos

Miguel Amorim Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, por decisão da Câmara de Gaia, a visita dos familiares aos cemitérios estará limitada a 45 minutos e a PSP marcará presença para disciplinar eventuais picos de afluência.

As regras foram reveladas esta segunda-feira pelo presidente da Autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, que não quer privar as famílias de irem aos cemitérios no dia 1 de novembro, mas prepara-se para tomar medidas para evitar aglomerações, em tempo de covid.

"A permanência de cada família estará limitada a 45 minutos e haverá um controlo nas entradas para evitar ajuntamentos. PSP, GNR e Polícia Municipal estarão nos locais para disciplinar eventuais picos de afluência", referiu, garantindo que "não haverão procissões" nessa data.

Eduardo Vítor Rodrigues adiantou que ainda irá reunir com os presidentes das Juntas de Freguesia na próxima semana para ultimar os pormenores, mas deu a entender que a estratégia está traçada, a não ser que o Governo delibere noutro sentido.