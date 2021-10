Gaia: nova maternidade com primeiro bebé em janeiro

Miguel Amorim Hoje às 09:02 Facebook

Obra no Centro Hospitalar de Gaia/Espinho corre a bom ritmo e ficará pronta em dezembro. Unidade quer ter primeiro bebé em janeiro de 2022 e deixar instalações no centro da cidade.

Dezembro é a data apontada para que a obra da nova maternidade do Centro Hospitalar Gaia/Espinho fique pronta. O presidente do Conselho de Administração, Rui Guimarães, reitera que em "janeiro de 2022" quer ver lá nascer o primeiro bebé. Essa foi a promessa dada ao chefe do Governo, António Costa, durante a última visita ministerial, ainda no verão. Nessa altura, o piso 3 do edifício já era um imenso espaço, mas estava completamente despido. Agora, os cerca de sete mil metros quadrados estão compartimentados e há muita obra feita. Centena e meia de operários tratam do avanço da empreitada. Só descansam ao domingo.

Assim que terminarem os trabalhos, a área Materno-Infantil da Unidade II, que funciona no centro de Gaia, será transferida para o piso 3 do hospital, no Monte da Virgem. No centro da cidade, no prédio alugado à Misericórdia, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, pretende uma nova funcionalidade, com a criação de uma Unidade de Cuidados Continuados.