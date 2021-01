Gaia quer ajudar quase 500 famílias a pagar a renda em 2021

Adriana Castro Hoje às 16:22 Facebook

A Câmara de Gaia vota, na reunião de Executivo da próxima segunda-feira, uma verba de 800 mil euros para apoiar quase 500 famílias no pagamento da renda.

Em 2020, a ajuda mensal traduziu-se na o pagamento de metade do valor da renda a famílias residentes em qualquer uma das freguesias do concelho, maioritariamente mulheres com filhos a seu cargo.

Aos 260 agregados familiares que foram apoiados no pagamento à renda durante o ano de 2020, já há 209 novos pedidos ao subsídio de apoio ao arrendamento para este ano, perfazendo um total de 469 famílias a pedir ajuda.

Com o aumento da procura, a Câmara de Gaia propõe aumentar a verba destinada a este apoio para os 800 mil euros.

No início do ano de 2020, o Executivo Municipal aprovou uma verba de 323 mil euros para este eixo. Contudo, o crescente aumento da procura de apoio por parte das famílias gaienses e a situação pandémica atual, que veio agravar as condições económicas dos agregados familiares, nomeadamente no que respeita à redução do rendimento mensal disponível, espoletou a necessidade de reforço da dotação orçamental deste eixo. Por isso, em 2020 foram aprovados, por duas vezes, reforços de verba de mais 100 mil euros, o que significa que no total, no ano passado foram disponibilizados mais de 520 mil euros para o referido eixo.