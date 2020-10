Gaia quer ter os centros de saúde abertos até às 23 horas

Miguel Amorim Hoje às 20:54 Facebook

A Câmara Municipal de Gaia propôs à Administração Regional de Saúde do Norte, ARS-N, a abertura dos Centros de Saúde até às 23 horas, para "diminuir a pressão sobre o hospital, sobretudo nas Urgências", e aguarda por uma resposta esta semana.

O presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou, esta segunda-feira, que a proposta "foi feita na semana passada" e que é justificada pela "brutal pressão existente sobre os hospitais", na medida em que o acesso aos Centros de Saúde está muito condicionado e que os utentes, numa urgência, dirigem-se logo à unidade hospitalar.

Foi salientado que a proposta à ARS-N, para abrir até às 23 horas, é acompanhada pela "garantia de atendimento".

O autarca anotou que "as vacinas contra a gripe, pagas pela Câmara, a pessoas com 65 ou mais anos de idade, serão dadas nas farmácias", o que ajudará a diminuir o serviço nos Centros de Saúde e ter os profissionais mais disponíveis para atender outros utentes.

Também foi revelado que, se for necessário, os 18 quartos da hospedaria do Parque Biológico, em Gaia, funcionarão como estrutura de apoio no combate à covid para doentes assintomáticos que não têm retaguarda ou condições em casa ou nas instituições onde habitam, mas já podem ter alta hospitalar.

Eduardo Vítor Rodrigues chamou-lhe "hospital positivo" e ressalvou que o Parque Biológico continuará aberto aos visitantes com circuitos definidos e divisórias para manter a segurança.