Gaia renova apeadeiro e usa figurantes do século XIX

O apeadeiro da Madalena, em Gaia, será renovado no sábado, com tintas e materiais oferecidos por um mecenas, e nos dias seguintes, domingo e segunda-feira, já com o apeadeiro de cara lavada, será recriado o ambiente do século XIX, da época da inauguração da linha ferroviária, com figurantes do grupo de teatro local.

A limpeza do local, cheio de grafítis nas paredes, começará de manhã e prosseguirá à tarde. Pelo menos uma dezena de voluntários já se inscreveu. "Por razões de segurança, porque o movimento dos comboios na linha não será alterado, só poderão estar cinco voluntários, de cada vez, nas plataformas, em cada um dos sentidos", adiantou o presidente da Junta de Freguesia, Miguel Almeida.

As tintas e os materiais também estão assegurados. "Foram oferecidos por uma empresa de Gaia", explicou o autarca, acrescentando que a Infraestruturas de Portugal, que tem a seu cargo a ferrovia, aceitou de bom grado e deu o aval à intervenção. "O objetivo é a valorização do espaço", referiu.

Também neste sentido, no domingo e na segunda-feira, a gare vai contar com figurantes, que andarão a passear e a recriar o ambiente do século XIX, do tempo em que linha foi inaugurada. Os figurantes usarão os trajes da época e será feita uma sessão fotográfica.

Vão participar nesta iniciativa o Grupo Folclórico da Madalena, a Escola de Teatro do Orfeão da Madalena e o Orfeão da Madalena. "Queremos aproximar as coletividades das pessoas e angariar novos elementos para a escola de teatro", disse Miguel Almeida.