Gaia suspende as feiras devido ao novo coronavírus

A Câmara de Gaia decidiu, esta terça-feira, com efeitos imediatos suspender todas as feiras e mercados de gestão municipal, designadamente as feiras dos Carvalhos e da Afurada.

Na segunda-feira, durante a reunião de Câmara, o autarca Eduardo Vitor Rodrigues estava determinado em manter as feiras, numa decisão pendente de reavaliação, acabando a resolução final por conduzir à suspensão.

Em condições normais, a feira dos Carvalhos realizava-se à quarta-feira, enquanto a feira da Afurada acontecia aos sábados.

A Câmara de Gaia também determinou o encerramento da Feira de Artesanato, "tendo em conta que não se transacionam produtos essenciais".

Registo, igualmente, para o encerramento das esplanadas do Mercado da Afurada e das esplanadas de estabelecimentos sob gestão da Câmara no Mercado da Beira-Rio.

Neste conjunto de medidas nota ainda para "a não emissão de alvarás no âmbito do licenciamento das atividades diversas, como são os casos das procissões e das provas desportivas".

Dada a "grande afluência de cidadãos, apesar das recomendações da Direção-Geral de Saúde", a Autarquia decidiu "interditar, em absoluto, os parques infantis, o Jardim do Morro, o Largo de Estêvão Torres, o Jardim Soares dos Reis e todos os similares", incluindo o Jardim do Senhor da Pedra, em Miramar.

Para "evitar, ao máximo", a deslocação de pessoas ao Edifício Praça, para tratar de assuntos no Atendimento Municipal, a Câmara de Gaia criou uma linha, com o número 800210092, para prestar informações. Funciona entre segunda-feira e sexta-feira, das 8.30 horas às 16.30 horas.