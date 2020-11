Gaia terá lampiões onde também se pode carregar o carro

Carla Sofia Luz Hoje às 13:07 Facebook

A fatura da iluminação pública em Gaia vai baixar quase dois milhões de euros por ano e todos os candeeiros serão dotados de lâmpadas LED. São cerca de 52 mil luminárias que passarão a dar mais luz à via pública, de forma mais económica. E alguns lampiões farão mais do que dar luz: terão uma tomada para que possa carregar o carro.

O novo contrato de gestão da iluminação pública, adjudicado ontem ao consórcio de empresas I-Sete, Amener e I-Trinta por 12 anos, adicionará mais 10 a 12 postos à atual rede de carregamento de automóveis elétricos no concelho. A localização ainda não está definida, mas a prioridade irá para "as zonas industriais, os centros cívicos e as zonas urbanas populosas", sublinha Eduardo Vítor Rodrigues ao JN.