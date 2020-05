Gaia vai dar aos lares 5000 euros para viseiras, fatos impermeáveis e desinfetante

Miguel Amorim Hoje às 19:16 Facebook

Cada IPSS de Vila Nova de Gaia vai receber, da Câmara Municipal, cinco mil euros em equipamento de proteção individual contra a covid-19, numa medida que será aprovada na reunião camarária da próxima segunda-feira.

O abastecimento inclui óculos, máscaras, aventais, manguitos, perneiras, cobre sapatos, viseiras, fatos impermeáveis, luvas, batas e desinfetante.

O apoio, de cinco mil euros para cada instituição, destina-se a "equipamentos de proteção individual para todas as IPSS do concelho com valência lar residencial".

A autarquia gaiense assenta a decisão no "especial dever de proteção das pessoas mais velhas integradas em equipamentos residenciais para pessoas idosas, que se encontram ao cuidado de instituições particulares de solidariedade social".

A medida foi apresentada na reunião de Câmara de Gaia do dia 21 de abril, sendo a aquisição do material considerada "urgente".