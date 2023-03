Gaia vai dar desconto aos feirantes que separem os resíduos

JN Hoje às 15:46 Facebook

Os feirantes que procedam à separação dos resíduos vão ter um desconto de 50% na taxa de ocupação nas feiras de Gaia. A medida consta do regulamento municipal, que vai à reunião de Câmara na segunda-feira.

"Com isto, o Município pretende não só contribuir para a defesa do meio ambiente, como estimular a economia local e permitir que o preço final que chega ao consumidor seja mais acessível e justo. Para tal, os serviços municipais competentes irão proceder à colocação de equipamentos de compostagem nos recintos onde se realizam as feiras municipais ou, em alternativa, farão a recolha de resíduos alimentares para aquele ou outros fins de natureza circular", refere a Autarquia em comunicado.

A Câmara recorda que os vendedores têm o dever de deixar os espaços limpos e o lixo depositado nos contentores e que os serviços periodicamente reforçam a separação dos resíduos, promovendo ações de sensibilização para o efeito "Apesar disso, no final das feiras, são deixadas nos recintos quantidades significativas de resíduos que não são aproveitados e que exigem uma limpeza mais exigente e morosa", observa.

O objetivo é tratar, "numa lógica de economia linear", as "grandes quantidades de resíduos" produzidas nas feiras "Os produtos vendidos, geralmente, são embalados em materiais descartáveis, como plástico, papel ou papelão, vendendo-se, também, alimentos frescos e perecíveis que resultam em consideráveis quantidades de resíduos orgânicos (como frutas e legumes deteriorados que não são vendidos)", explica a Autarquia.