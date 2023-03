Gaia vai poupar água nas escolas sempre que chover

Empresa municipal aguarda autorização para poder limpar ruas e regar jardins recorrendo à reutilização. Tutela tem como meta aproveitar 10% das águas tratadas até 2025 e 20% até 2030.

Sempre que chove, a Escola da Bandeira, em Gaia, já sabe que vai poupar. A água recolhida pelas caleiras é drenada e armazenada por um equipamento e depois utilizada nos autoclismos, reduzindo o consumo entre 30 e 40 metros cúbicos. E se chover o suficiente, o sistema pode alimentar os sanitários "na totalidade durante o inverno", nota o presidente do Conselho de Administração da Águas de Gaia, Miguel Lemos. Este é, para já, um projeto-piloto, mas deverá ser alargado, a curto prazo, a mais seis estabelecimentos escolares do concelho e, mais tarde, aos restantes. Até porque, de acordo com o administrador da empresa municipal, Miguel Lemos, esta missão passa também pela educação ambiental.

A esta intenção soma-se a de reutilizar as águas residuais para limpeza de ruas e rega de jardins. Só falta a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que poderá chegar "muito em breve", acredita o administrador.