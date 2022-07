Gaia vai ter a primeira praia da região do Porto que permite cães

Praia do Brito, em S. Félix da Marinha, poderá receber animais ainda este verão com animação e vigilância, tornando-se a única na Área Metropolitana do Porto.

A praia do Brito, em Gaia, vai ser a primeira zona balnear pet friendly (amiga dos animais) da Área Metropolitana do Porto. O projeto vai avançar ainda este verão e contará com diversos equipamentos para receber os amigos de quatro patas que também gostam de apanhar banhos de sol e de nadar, mas estão proibidos de entrar nas praias vigiadas.

Fábio Cardoso e Luís Graciano passeiam o pequeno Simba pelo areal e mostram-se surpreendidos com a notícia de que em breve os deixará mais à vontade quando frequentarem esta praia, na zona de S. Félix da Marinha, quase paredes meias com Espinho. "É uma excelente medida porque há muita gente com cães que não pode frequentar as praias porque são cada vez mais as concessionadas e onde não é permitido entrar animais. Temos sempre de recorrer às não vigiadas que, como se sabe, acarreta risco de segurança", diz Fábio.