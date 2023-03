Gaia vai ter anfíbio para passeio no rio e na estrada

Miguel Amorim Hoje às 20:43 Facebook

A ideia veio de Inglaterra e dos passeios pelo rio Tamisa e pelas ruas londrinas. Os dois veículos anfíbios que vão circular em Gaia, também apelidados de "patos", vieram da capital britânica. Paula Loução trabalhou no London Duck Tours e importou o projeto.

Paula e Jorge Garcia são os responsáveis pelo Porto Duck Tours, que se traduz num circuito turístico de uma hora e 15 minutos. O roteiro será entre o Jardim do Morro e a Afurada, por estrada (ida e volta), completado por 30 minutos nas águas do Douro. O anfíbio entrará no rio por uma rampa existente na Afurada e proporcionará um passeio até à Ponte da Arrábida.

O objetivo dos empreendedores é arrancar com as viagens na quarta-feira, mas esta data está dependente da conclusão do processo burocrático. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), a Direção-Geral dos Serviços Marítimos (DGRM) e a Câmara de Gaia foram algumas das entidades que tiveram de validar o projeto.