Gaia vai ter nova unidade para gerir Centros de Saúde

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho deverá estar homologada até ao final deste ano, anunciou, esta segunda-feira, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

"Do ponto de vista jurídico, a ULS já está criada, faltando agora tratar da sua operacionalização, mas acredito que antes do final do ano estará homologada", afirmou o autarca aos jornalistas, no final da reunião do executivo municipal.

O presidente da Câmara explicou que a ULS vai estar incorporada na administração do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, gerindo os centros de saúde, função atualmente a cargo dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS).

Sem implicar custos acrescidos para a autarquia, a Unidade Local de Saúde vai possibilitar uma "melhor gestão e coordenação entre os serviços", adiantou. Além disso, acrescentou, vai estabelecer interlocutores únicos, reforçando a importância do hospital.

Na opinião de Eduardo Vítor Rodrigues, a ULS será "absolutamente central" para o município avançar para descentralização na área da saúde.

A 24 de abril, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) anunciou que as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo terão sete novas ULS, passando a totalizar 27 no país, que assegurarão respostas a mais de metade da população.

Em comunicado, a Direção Executiva adiantou que foram iniciados os trabalhos para "a elaboração dos planos de negócios para sete novas Unidades Locais de Saúde", salientando que o Centro Hospitalar Universitário de São João, em conjunto com os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Porto Oriental e o Maia/Valongo, irão constituir a primeira ULS que integra um Centro Hospitalar Universitário.

No Norte, irão ser constituídas as ULS de São João, Gaia/Espinho, Barcelos, Dão Lafões (Tondela e Viseu) e do Baixo Mondego (Figueira da Foz). Na região de Lisboa e Vale do Tejo irão ser criadas as unidade locais de saúde do Estuário do Tejo (Vila Franca de Xira) e do Médio Tejo.