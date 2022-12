Gaia vai ter pavilhão de 8,5 milhões de euros e para três mil pessoas

JN Hoje às 18:08 Facebook

O concelho de Gaia vai ter um novo pavilhão multiusos nos Arcos do Sardão. Está orçado em 8,5 milhões de euros e terá uma lotação para 3000 pessoas. Esta quinta-feira, nos Paços do Concelho, decorreu a cerimónia de assinatura do auto de consignação com a construtora ABB. Já com o visto favorável do Tribunal de Contas, a empreitada pode avançar.

O equipamento vai aliar a prática e a formação desportiva à realização de eventos, sendo uma oportunidade para centralizar alguns eventos da região, com retorno económico.

Com uma arquitetura ímpar, estará localizado junto à Estrada Nacional 222, entre a rua Arcos do Sardão e a Avenida Vasco da Gama.

O pavilhão terá capacidade para acolher jogos de futebol de salão, andebol, basquetebol e voleibol. Paralelamente, terá uma sala de imprensa, gabinete médico, gabinete de controlo antidoping, camarins e parque de estacionamento, entre outras divisões.

Terá uma área bruta de implantação superior a 3500 metros quadrados e uma lotação que deverá rondar as 3000 pessoas, para espetáculos, e 930 espectadores, como recinto desportivo, sendo que o palco será amovível.

"Esta não é uma obra qualquer. Acredito, aliás, que esta será uma das melhores obras do portefólio da ABB. Será um marco para Gaia, projetando a cidade para o exterior e capacitando-a para acolher eventos de grande peso a nível regional e nacional", afirmou o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.