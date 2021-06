Gaia vai ter policiamento reforçado na noite de S. João

Miguel Amorim Hoje às 18:11 Facebook

Gaia vai ter policiamento reforçado na noite de quarta-feira, véspera de S. João, e o autarca Eduardo Vítor Rodrigues apela às famílias que celebrem a data com recato, pois os números de casos covid estão a aumentar e o concelho corre o risco de mudar de nível quanto às restrições.

Nas ruas vão andar 40 agentes da Polícia Municipal, mas a ação será concertada com as outras forças de segurança, PSP e GNR, às quais foi "pedido um reforço" para a noite de quarta-feira. Pretende-se que as forças de segurança atuem em sintonia e em várias zonas.

Eduardo Vítor Rodrigues disse, esta segunda-feira, que "a Câmara Municipal indeferiu 20 pedidos para a organização de festas em espaço público". Os pedidos partiram de coletividades e associações de moradores, entre outras.

"Pedimos às famílias que façam um esforço. Que voltem para casa cedo e que celebrem a data com uma certa reserva. Pedimos este esforço para passarmos bem esta fase, do S. João e do fim do ano letivo", apelou o presidente da Câmara, dando conta do aumento do número de casos de covid e do internamento de pessoas, já com a dupla toma da vacina, no hospital de Gaia.

Apesar desta nota, Eduardo Vítor Rodrigues fez uma avaliação positiva à forma como tem decorrido o processo de vacinação no município.

Nos últimos 14 dias, em Gaia, os níveis de incidência do vírus aproximaram-se dos 80 casos por 100 mil habitantes, quando, anteriormente, a fasquia estava nos 48 casos por 100 mil habitantes.

"A continuar esta tendência, a situação pode piorar. Vai colocar em causa o verão. E nós não queremos isso ", reforçou o autarca, acrescentando que o agravamento dos números forçará o concelho a mudar de nível, com o aumento de restrições para a população e para os negócios, nomeadamente no que respeita aos horários do fecho dos estabelecimentos.