Gaia volta a ter piscina de água aquecida na praia

O sucesso alcançado em 2022 leva a Câmara de Gaia a repetir a iniciativa este ano: a praia de Canide Norte, em Canidelo, voltará a contar com uma piscina de água aquecida no meio do areal.

Deverá abrir em junho, na semana seguinte ao início da época balnear, e funcionará nos mesmos moldes, mas com alguns ajustes, em função da experiência adquirida.

Em 2022, ano de estreia, o tanque de água salgada, a uma temperatura bem mais moderada comparativamente à registada no mar, colheu a curiosidade e a empatia dos banhistas, que formaram filas para entrar. O acesso grátis também ajudou à contínua adesão.

Com uma profundidade máxima de um metro, o novo tanque, implantado na areia e aquecido com o recurso a painéis solares, fez as delícias a muitas famílias, que aproveitaram a água temperada, entre 28 e 29 graus. A lotação máxima era de 50 pessoas e cada utente podia estar na piscina por um período de 30 minutos. Funcionou todos os dias, durante o verão, a partir das 9.30 horas e a entrada acontecia por ordem de chegada. O equipamento era monitorizado em permanência e o mesmo estará, por certo, garantido para a campanha que se avizinha.