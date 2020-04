Gaiense desaparecido há quatro dias encontrado morto num poço

Adriana Castro Hoje às 22:15 Facebook

Um homem residente em Oliveira do Douro, Gaia, foi encontrado esta terça-feira morto num poço. Estava desaparecido há quatro dias.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, o cão da vítima foi encontrado cerca das 19 horas no mesmo poço, junto à Rua de Canos, em Oliveira do Douro, Gaia.

O forte indício de que o homem poderia ter caído juntamente com o seu animal de estimação desencadeou um processo de buscas por uma equipa de mergulho que, cerca das 21 horas, encontrou o corpo do homem.