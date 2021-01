Há interessados em recuperar o Hotel Mirassol em Gaia

Miguel Amorim Hoje às 14:29 Facebook

Há contactos com a Câmara de Gaia para investir no espaço que foi ocupado pela emblemática unidade hoteleira de Miramar.

O emblemático Hotel Mirassol, em Miramar, Gaia, tem interessados. Ao JN, António Miguel Castro, presidente da Gaiurb, empresa municipal que trata das questões do urbanismo e da habitação do concelho, confirmou a "existência de consultas" por parte de investidores privados.

Há vários anos que a unidade hoteleira está em ruínas, mas nos seus tempos áureos era muito prestigiada, ao ponto de receber os estágios da equipa do F. C. Porto, nomeadamente quando foi orientada pelo técnico José Maria Pedroto. No Plano Diretor Municipal, PDM, que está em revisão, o espaço aparece reservado para "equipamento de serviços", pelo que os interessados terão de respeitar esta finalidade, podendo lá instalar um hotel ou um empreendimento similar. O litoral gaiense mantém-se atrativo e a paisagem urbana na costa deverá continuar a mudar nos próximos anos, pois "ainda há muito terreno disponível para construir", como assinala o presidente da Gaiurb. Relativamente ao Centro Histórico e à reconversão de armazéns em unidades hoteleiras, a corrida "esfriou".