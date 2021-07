Hipopótamo de espécie em vias de extinção nasceu no Zoo Santo Inácio

Patrícia Martins Hoje às 15:51 Facebook

O Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, acolhe uma nova cria de uma espécie de hipopótamo que está em risco de extinção. A cria nasceu a 14 de fevereiro, após seis meses e meio de gestação.

A nova cria de hipopótamo foi batizada como Valentina e é filha dos únicos dois membros da espécie hipopótamo-pigmeu do parque zoológico. Até ao momento, a cria esteve na recolha para receber os cuidados maternais exigidos nos primeiros meses de vida.

O hipopótamo-pigmeu está em vias de extinção devido à desflorestação provocada pela indústria madeireira, à ocupação humana, caça intensiva e por conflitos armados nos locais de origem.

Segundo a diretora do parque zoológico, Teresa Guedes, citada em comunicado, "estima-se existirem apenas entre 2000 e 2400 hipopótamos desta espécie", acrescentando que "este nascimento é particularmente especial para todos, pois permite reforçar o propósito de proteção e de preservação de espécies, especialmente as ameaçadas de extinção".

Os hipopótamos-pigmeu apresentam ser muito semelhantes aos hipopótamos comuns, tendo uma cor preta com um tom acastanhado ou esverdeado e com uma pele lisa, que está sempre húmida e brilhante. As crias desta espécie atingem a maturidade entre os 5 e 6 anos de idade.

Esta espécie de hipopótamo pertence ao Programa Europeu de Preservação de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP) da Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA).

A cria Valentina pode ser conhecida a partir desta segunda-feira no Zoo Santo Inácio, um espaço que alberga cerca de 600 animais e 200 espécies e que já viu nascer mais de 150 crias integradas nos programas de preservação (EEP).