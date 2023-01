"História do vinho é muito bonita para contar"

Brasileiros encantados com o que veem e ouvem. Espanhóis e franceses lideram ranking internacional.

Sexta-feira, 27 de janeiro, final da manhã. É inverno, a chamada época baixa para o turismo, mas o movimento nas caves, na marginal de Gaia, não pára. É assim o ano inteiro, com o pico no verão. Nas caves Ferreira, da Sogrape, tinha acabado uma visita, com idioma em português, a que se seguiu outra em inglês. Sempre com clientes atentos ao guia, às pipas, ao cheiro do vinho e tudo mais. Ninguém dá o tempo por perdido.

Do Brasil, viajou Erivan Lopes, acompanhado por compatriotas. O pódio do ranking dos visitantes é formado por portugueses, espanhóis e franceses, mas os brasileiros também estão bem posicionados na lista do top 10. "Já estivemos em Lisboa e visitamos o Porto para conhecer o Douro, porque gostamos dos vinhos. Tínhamos a curiosidade de conhecer o vinho do Porto", explica, animado, Erivan Lopes.