Histórias da pandemia contadas em imagens

"O Município de Gaia na Era da Pandemia de Covid-19" é como se intitula o livro de fotografias que a Câmara de Vila Nova de Gaia acaba de editar.

São imagens marcantes mas que ninguém quererá voltar a ver no seu quotidiano, pelo que representam: a vida de um concelho durante a pandemia. As dificuldades, os constrangimentos, a ausência de pessoas, os rostos tapados pelas máscaras, a solidão. A Câmara de Gaia editou um livro de fotografia ilustrado pelo trabalho de nove profissionais, que captaram momentos únicos entre março de 2020 e maio deste ano.

Retrato de um coletivo que pretende enaltecer "o melhor que as pessoas têm: a sua força e o seu caráter", como prefacia o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, o livro avança, ao longo de mais de 200 páginas, pela ordem cronológica dos acontecimentos. A par de imagens de gente anónima, nas mais diversas atividades, vão surgindo figuras públicas que visitaram o concelho e ainda vistas aéreas de estradas, praias e também do Jardim do Morro, onde o vazio impera.

Os temas são diversos. Desde as iniciativas de ajuda às pessoas mais carenciadas às homenagens aos profissionais de saúde, passando por ações dirigidas aos idosos, pelos concertos nas noites de verão, pelo desfile natalício junto de escolas, pelas obras que não pararam ou pelas operações policiais junto às saídas/entradas da cidade.

Também surgem imagens de pessoas sozinhas em passeios à beira-mar, da campanha de vacinação e da recolha de votos para as presidenciais junto dos lares, assim como do recente tributo a Simone de Oliveira, que foi agraciada com a medalha de mérito municipal.

No período retratado, houve ainda tempo para visitas oficiais. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República então em campanha, e António Costa, primeiro-ministro, estão entre as figuras de Estado que estiveram em Gaia.

As fotografias são da autoria de Cândida Cunha, Carlos Sousa Pereira, Francisco Piqueiro, Ilda Henriques, Inês Carvalho, João Manuel Ribeiro, João Torres Teixeira, Lauren Maganete e Teresa Milheiro.