Homem com ferimentos graves ao combater fogo em casa em Gaia

Incêndio urbano causa queimaduras nas mãos do proprietário do apartamento do quarto andar de um prédio de Vila Nova de Gaia.

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia recebeu o alerta às 11.45 horas desta quarta-feira e deslocou-se com quatro viaturas e 11 homens ao incêndio deflagrado momentos antes na Rua Professor Urbano de Mouro, no centro da cidade.

Chegados ao local, os operacionais rapidamente dominaram as chamas. O dono do apartamento tinha já descarregado um extintor. O homem de 51 anos sofreu queimaduras de primeiro e de segundo grau nas mãos. Foi tratado e internado no Hospital Santos Silva.

Os Bombeiros de Coimbrões também participaram no socorro, com uma viatura e quatro homens. A operação foi concluída às 12.55 horas.