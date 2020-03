Homem de 32 anos morre após queda num poço em Gaia

Adriana Castro Hoje às 15:47 Facebook

Um homem de 32 anos morreu, este sábado, ao cair a um poço, em Vilar de Andorinho, Gaia.

O poço, com cerca de cinco metros de profundidade, pertencia ao terreno da vítima, na Rua de António Fernandes Castro, afirmou ao JN fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia.

As causas do acidente, que ocorreu cerca das 10 horas, ainda estão por apurar e o resgate do corpo terá demorado mais de uma hora, avança a Lusa e terá sido depois retirado por um mergulhador.

No local a prestar socorro estiveram os Sapadores de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Avintes e a PSP de Oliveira do Douro.