Homem encontrado morto em praia de Vila Nova de Gaia

JN/Agências Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi encontrado morto, este sábado de manhã, na praia de Canide Norte, em Vila Nova de Gaia, sendo para já desconhecidas as causas da morte, adiantou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 7.51 horas, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para a presença de um corpo na praia de Canide Norte, foram ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro. Para o local deslocaram-se também elementos dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e do INEM", refere a Marinha no comunicado.

De acordo com a mesma nota, à chegada ao local das autoridades confirmou-se a presença do corpo, "tendo o óbito sido declarado no local pelos elementos do INEM".

PUB

"O corpo foi posteriormente removido do areal e transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, conforme indicado pela Procuradora do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O Comando-local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência", adianta ainda o comunicado.