Homem ferido ao ser atropelado pelo próprio carro que caiu do reboque

Um homem de 69 anos ficou ferido, este domingo, ao fim da tarde, em Arcozelo, Gaia, ao ser atropelado pelo próprio carro, que caiu do reboque, na A29.

O ferido foi transportado pelos Bombeiros da Aguda para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho com fortes queixas na perna esquerda, a parte do corpo que foi atingida após o desprendimento do automóvel.

Os bombeiros foram chamados às 18.40 horas, tendo encontrado o homem "imobilizado na berma da estrada", segundo referiu José Granja, chefe da corporação da Aguda.

O carro do indivíduo avariou na A29, o que levou à chamada do reboque. Durante os procedimentos, já com o reboque no local, o veículo soltou-se, atingindo o próprio condutor, que acompanhava as ações.

"O homem estava bastante queixoso da perna esquerda. Não se podia mexer", disse José Granja.

Além dos bombeiros, estiveram em Arcozelo, na A29, elementos da Brigada de Trânsito do Porto e da Ascendi, a concessionária da autoestrada.

Por razões de segurança, o trânsito no sentido Norte/Sul sofreu restrições, pois uma das faixas esteve ocupada devido ao incidente.