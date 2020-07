Homem alcoolizado morre afogado em Crestuma

Miguel Amorim Hoje às 18:41, atualizado às 19:54 Facebook

Um homem, de cerca de 40 anos, morreu, este sábado à tarde, por afogamento, na praia fluvial de Crestuma, em Gaia. Aparentava estar alcoolizado quando se lançou à água.

Segundo uma fonte do INEM, que esteve em Crestuma, o acidente aconteceu cerca das 17.40 horas e, apesar das manobras de reanimação feitas pelos técnicos à vítima, não foi possível reverter a situação.

Cruz Martins, capitão do Porto do Douro, explicou que, "de acordo com informações recolhidas no local, o homem terá estado num bar, antes de se lançar à água", e que "a cerca de 30 metros da margem sentiu dificuldades, aparentando um estado alterado, eventualmente alcoolizado".

"Foi recolhido por uma embarcação salva-vidas, onde foram prestados os primeiros socorros. Depois, na praia, já com os técnicos do INEM, as manobras de reanimação duraram 50 minutos, mas sem sucesso. O óbito foi ali declarado", esclareceu Cruz Martins.

Também os Bombeiros de Crestuma foram chamados. Entre os meios mobilizados contava-se ainda uma unidade móvel de intervenção psicológica e de emergência.