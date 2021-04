Trabalhador morre após queda de muro em Gaia

Almiro Ferreira e Adriana Castro Hoje às 19:23, atualizado às 20:20 Facebook

Um trabalhador da construção civil, de 59 anos, morreu esta sexta-feira na sequência da queda de uma parede numa obra de restauro de uma casa, em Valadares, Vila Nova de Gaia.

Os Bombeiros Sapadores de Gaia receberam o alerta às 17.48 horas desta sexta-feira. Mobilizaram três carros e dez operacionais para o acidente, na Rua da Alegria, em Valadares. Por volta da mesma hora, soou a sirene nos Bombeiros Voluntários de Valadares. A PSP de Valadares também foi chamada a tomar conta da ocorrência.

O condutor do camião estava a sair da obra. De acordo com o sub-chefe principal dos Sapadores de Gaia, Oliveira Santos, o portão estava aberto quando o trabalhador saía da obra, mas o vento terá forçado o portão a fechar. O camião embateu no portão, provocou a queda do muro e deixou um outro homem, colega do condutor, soterrado.

Segundo fontes locais, as manobras de reanimação do trabalhador foram infrutíferas. O óbito foi declarado no local pela VMER de Gaia e o corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal do Porto.