Homem morre atropelado em Gaia

Um homem morreu atropelado por um automóvel, ao início da noite desta segunda-feira, na freguesia do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o atropelamento, cujo alerta foi dado pelas 19.50 horas, aconteceu na Estrada Nacional 109.2, no Olival.

"A vítima foi atropelada por um ligeiro de passageiros e o óbito foi declarado no local pela VMER de Gaia", adiantou.

No local, estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Crestuma e o INEM, além da GNR de Lever.