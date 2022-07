Homem morreu em acidente de trabalho em Gaia

R.P. Hoje às 14:44 Facebook

Um homem morreu, esta quinta-feira de manhã, quando caiu do terceiro andar do prédio onde estava a trabalhar, em Oliveira do Douro, Gaia. O óbito foi declarado no local.

O acidente ocorreu, cerca das 10.05 horas, quando a vítima, eletricista, de 62 anos, se encontrava a trabalhar no terceiro andar de um prédio a Rua de Frades em Oliveira do Douro, Gaia.

Ter-se-á desequilibrado e caiu até ao primeiro andar. Apesar de prontamente socorrido não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.