Homem que praticava parapente em praia de Gaia desaparecido no mar

Um homem que praticava parapente ao largo da praia do Canide Sul, em Vila Nova de Gaia, está a ser procurado pela Polícia Marítima e a Força Aérea.

Segundo o capitão Rui Santos Amaral, da capitania do Douro, o alerta foi dado por um dos bares da praia situado em Canidelo, por volta das 15.55 horas, estando no local, também, os Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões e os Bombeiros Voluntários da Aguda.

"Até ver ainda não vimos qualquer sinal nem do homem nem do parapente", revelou o responsável da capitania.

As buscas, que "irão durar enquanto houver luz", foram reforçadas com a chegada de "um helicóptero da Força Aérea, enquanto na água estão dois barcos semirrígidos das Estações Salva-vidas de Leixões e do Douro", acrescentou.