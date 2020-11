Hospital de Gaia implementa projeto de captação e reciclagem de gases anestésicos

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) está a implementar um projeto-piloto que incide na captação e reciclagem de gases anestésicos e visa a redução do impacto dos gases medicinais no aquecimento global.

O projeto está a ser implementado no Serviço de Anestesiologia do CHVNG/E, que é um dos quatro hospitais a nível europeu e o primeiro da Península Ibérica a implementá-lo com o objetivo de "contribuir para o equilíbrio ambiental, económico e social", refere em comunicado enviado à agência Lusa.

"Do ponto de vista da gestão, a nossa expectativa é a de que a utilização desta tecnologia inovadora traga não só benefícios para o doente e para a melhoria dos resultados clínicos, como a possibilidade de darmos resposta aos atuais desafios de redução de resíduos e de maior sustentabilidade ambiental", diz Daniela Maia, vogal executiva do conselho de administração do CHVNG/E, citada no comunicado.

Este projeto-piloto está a ser implementado no CHVNG/E através de um protocolo com a Baxter Médico Farmacêutica, o qual foi formalizado esta manhã.

Na informação remetida à Lusa, é descrito que "dos anestésicos inalatórios mais utilizados em procedimentos cirúrgicos, em regime de internamento ou ambulatório, apenas menos de 5% é metabolizado pelo doente".

Assim, na prática são implementados coletores que se ligam às máquinas de anestesia para captar o gás exalado, não permitindo a sua libertação para o ambiente.

Os responsáveis descrevem que "depois de completos, [os coletores] são substituídos e recolhidos para processamento numa unidade especializada".

Já o gás capturado pelo coletor é extraído, separado e esterilizado para ser utilizado como nova substância ativa para gases anestésicos, o que faz com que "depois de purificado e reembalado seja novamente distribuído nos hospitais, em novas embalagens, criando um sistema completo de economia circular".

"A aposta na sustentabilidade dos recursos, dos procedimentos, das técnicas e dos equipamentos que utilizamos é uma preocupação crescente do CHVNG/E e que procuramos estender a todas as nossas unidades", explica Daniela Maia.

Já a diretora do Serviço de Anestesiologia do CHVNG/E, Carla Bentes, lembra que "os anestésicos inalatórios são agentes frequentemente utilizados na realização de procedimentos anestésicos, sendo estes libertados para o meio ambiente, demorando vários anos até se desintegrarem".

"Ao tornarmos estes procedimentos mais sustentáveis, minimizaremos todo o impacto ambiental. Os médicos anestesiologistas têm aqui um grande papel e uma motivação acrescida para fazer a diferença no decorrer de toda a sua atividade no bloco operatório. Assim, compreendendo o impacto das nossas escolhas no mundo, é nosso lema fazer o que está ao nosso alcance para minimizar a nossa pegada ecológica", conclui Carla Bentes.