Hospital de Gaia projeta novo edifício para o ambulatório

O Centro Hospitalar de Gaia/Espinho está a ultimar os projetos para a construção de um novo edifício para concentrar todo o serviço de ambulatório. O investimento previsto é de 80 milhões de euros e deverá ser candidatado ao Plano de Recuperação e Resiliência.

A construção surgirá na unidade do Monte da Virgem, junto ao mais recente edifício do Hospital Eduardo Santos Silva, ao qual deverá ter uma ligação. A ambição é concentrar tudo o que diz respeito ao ambulatório do centro hospitalar, cujas valências se encontram atualmente espalhadas, incluindo na unidade de Espinho. Com esta medida, será possível garantir melhores condições quer para os profissionais, quer para os utentes.

O novo projeto de ampliação foi divulgado ao deputado do PSD Firmino Pereira, que visitou o Hospital de Gaia, na sequência da interpelação que fez ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, questionando o atraso das atuais obras de expansão. O social-democrata criticou o facto de uma empreitada que arrancou há sete anos ainda não estar concluída.