Hospital de Gaia/Espinho abre quarta enfermaria no espaço de uma semana

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) está a preparar a abertura de mais 38 camas para doentes covid-19, sendo 10 para cuidados intensivos e 28 para enfermaria, indicou esta terça-feira fonte hospitalar.

"Prevê-se abrir estes espaços entre hoje e amanhã [quarta-feira]", indicou a mesma fonte.

Atualmente, o CHVNG/E tem internados 151 doentes com infeção pelo novo coronavírus, dos quais 28 em cuidados intensivos.

Esta é a quarta enfermaria aberta no espaço de pouco mais de uma semana, num total superior a 103 camas.

Em 16 de janeiro, dia em que o CHVNG/E ultrapassou os mil doentes tratados com diagnóstico covid-19, este centro hospitalar abriu um espaço com 24 camas.

Já no dia 19 abriu um segundo espaço com 18 camas e no sábado um terceiro, este com 33.

Quanto ao novo espaço para doentes críticos, fonte do CHVNG/E indicou que está a ser preparada a área da antiga Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital de Vila Nova de Gaia, isto depois deste centro hospitalar ter aberto uma nova área intensiva, em tempo recorde, em 4 de dezembro.

"[No espaço da antiga UCI] teremos 10 camas para covid-19 e dois quartos de isolamento não covid. Até aqui a unidade estava dedicada a doentes com outras patologias", explicou fonte do CHVNG/E.

A abertura de novos espaços no CHVNG/E acontece num período em que Portugal tem vindo a registar diariamente novos máximos de mortes e de infeções pelo novo coronavírus.

Na quarta-feira, em entrevista à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração do CHVNG/E, Rui Guimarães, comparou a gestão diária do hospital a um elástico.

"Mais um bocadinho e ele vai rebentar", disse Rui Guimarães, que também defendeu a lógica de "ajudar quem efetivamente precisa, esquecendo fronteiras".