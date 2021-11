Hotéis e habitação de luxo dão "glamour" à marginal de Gaia

Miguel Amorim Hoje às 09:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Zona ribeirinha de Gaia terá novos condomínios com apartamentos a valer até 1,4 milhões de euros. Grupo Kopke arrancou com a construção de um hotel vínico de cinco estrelas.

Não é para qualquer bolsa. Fica já o aviso. As vistas para o rio Douro pagam-se caro. A marginal de Gaia, entre as pontes Luís I e da Arrábida, continua a receber investimentos de monta, direcionados para quem tem posses. Dois condomínios anunciados, The Hills e Quinta de São Marcos, terão casas com preços máximos que podem atingir entre 900 mil euros e 1,4 milhões de euros.

Também em destaque, no segmento alto, há a referenciar o Hotel Kopke, que está em construção. Será um cinco estrelas, orçado em 36 milhões de euros. Apesar da pandemia, os investidores não desistiram da zona ribeirinha, que vale pela localização e vai cimentando o "glamour", historicamente alicerçado nas caves de vinho do Porto.