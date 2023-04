Hotel de luxo na marginal de Gaia fica pronto até 2026

Bruna Silva Hoje às 17:37 Facebook

O hotel de cinco estrelas que vai nascer na Quinta Marques Gomes, na marginal de Gaia, em Canidelo, estará pronto em 2026. A unidade ficará rodeada por apartamentos e moradias de luxo, no âmbito do projeto da United Investments Portugal (UIP) no terreno desde 2019 e que gerou bastante polémica.

"O atual executivo camarário já deixou suficientemente claro o seu pensamento, não valendo a pena insistir nas lamúrias, mas antes garantir que tudo é feito de forma rigorosa", sublinha a Câmara liderada pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues e que herdou o empreendimento da gestão do social-democrata Luís Filipe Menezes.

A venda dos imóveis já avançou. Segundo os promotores, há apartamentos a partir de 590 mil euros e lotes de terreno para construção com um preço mínimo de um milhão de euros. O valor de um T4 penthouse, no último piso de um dos edifícios, chega aos dois milhões de euros, conforme se verifica em sites de empresas imobiliárias.