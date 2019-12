Marisa Silva Hoje às 16:25 Facebook

Uma mulher de 82 anos foi encontrada, na tarde desta segunda-feira, morta numa casa na Rua Professor Amadeu Santos, em Valadares, Gaia.

Ao que o JN conseguiu apurar, os bombeiros de Valadares foram acionados por volta das 15.20 horas para "uma abertura de porta com socorro". Chegados ao local, encontraram uma "vítima em rigidez cadavérica".

No local, esteve ainda a VMER do Hospital de Gaia para declarar o óbito. Desconhecem-se, para já, as causas da morte.