Idosa morre atropelada por autocarro em Gaia

Uma mulher na casa dos 80 anos morreu esta sexta-feira após ser atropelada por um autocarro na N222, em Vilar de Andorinho, no concelho de Vila Nova de Gaia.

A idosa seguia num carro com o sobrinho, no sentido Crestuma-Gaia da N222, depois da saída da autoestrada, quando pararam na berma da estrada para ela ir comprar cerejas, do outro lado da rua. Ao atravessar, um autocarro colheu a senhora, que morreu no local.

O alerta foi dado às 11.24 e duas horas depois já se circulava normalmente. Uma passageira do autocarro teve de ser assistida porque se sentiu mal.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Avintes com 12 homens e quatro viaturas, e uma VMER de Gaia.