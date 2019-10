Marisa Silva Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma idosa morreu, ao fim da tarde desta segunda-feira, na sequência de atropelamento na Rua de Salvador Brandão, em Gulpilhares, Gaia.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, um camião com reboque apanhou a senhora, no cruzamento entre a Rua de Salvador Brandão e a Rua do Monte.

O condutor do pesado não terá visto a idosa, que se encontraria na Rua do Monte, uma via estreita e com pouco visibilidade. A vítima terá sido esmagada contra um muro, tendo morrido no local.