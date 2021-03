Idoso teve de pagar para ir tomar vacina da covid-19

Adriana Castro Hoje às 09:37 Facebook

Para que um homem de 89 anos, de Oliveira do Douro, Gaia, pudesse receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, a família viu-se obrigada a pagar 50 euros aos bombeiros para transportar o doente, que está semiacamado e só se consegue deslocar em cadeira de rodas, até ao centro de vacinação.

A vacinação ao domicílio não foi possível até agora, explicou a Direção-Geral da Saúde (DGS), devido "às caraterísticas de conservação e transporte das vacinas". No entanto, "após novos estudos sobre as vacinas, é hoje possível" utilizar a da Pfizer neste contexto.

O doente, que precisa de acompanhamento permanente, foi convocado, a 27 de fevereiro, através do telemóvel do filho, para receber a primeira dose da vacina no dia 4 de março, no Pavilhão Municipal das Pedras, onde está instalado o centro de vacinação de Gaia.