Iluminações de Natal terão painéis solares para poupar energia

As iluminações de Natal na Avenida da República e no Centro Cívico, em Gaia, vão ser alimentadas, em parte do tempo, por painéis solares instalados pela empresa Castros. As luzes natalícias no concelho vão acender-se no dia 1 de dezembro.

De acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, trata-se de uma medida "pioneira" no nosso país. A empresa Castros, responsável pelas iluminações de Natal em Gaia, vai tratar da instalação, do funcionamento e da retirada dos painéis, sem custos para o município.

As luzes natalícias no concelho gaiense, todas com tecnologia LED, vão estar acesas entre 1 de dezembro e 7 de janeiro. Mas, em comparação com outros anos, os horários serão reduzidos. À semana, funcionarão entre as 18 horas e a meia-noite. Nos feriados e fins de semana até à uma hora da madrugada.

O investimento é de 420 mil euros, igual a 2021, mas com poupança de energia nos painéis solares e na redução do horário.

A Praça de Natal, com pista de gelo ecológica, também terá inauguração no dia 1 de dezembro.

Verba para lares de idosos

Do Fundo de Recuperação Covid, criado pela Câmara de Gaia e orçado em cinco milhões de euros, uma parte, 2,4 milhões de euros, será distribuída até 31 de dezembro a instituições de apoio social, designadamente entidades que trabalham com deficientes, lares de idosos e o projeto GAIAaprende+.

Conforme referiu Eduardo Vítor Rodrigues, a verba de 2,4 milhões de euros destina-se a cobrir os custos com a "massa salarial" e as "despesas correntes, como água, energia e outras".

Nos planos da Autarquia está a venda, a um "preço simbólico", de um terreno devoluto em Canidelo, para instalar uma unidade de cuidados continuados. É uma carência do município. O terreno irá a "hasta pública" e o presidente da Câmara está esperançado que surjam candidatos para o projeto. A par da venda a preço simbólico, está prometida a "isenção de taxas".

Piscina Maravedi vai custar oito milhões

A piscina municipal Maravedi, com três tanques novos, um deles mais pequeno, irá custar oito milhões de euros. O equipamento encerrou porque deixou de ter condições. Será "totalmente remodelado". Em breve será lançado o "concurso público" para a obra, garantiu o autarca.