Inaugurada a nova casa da Liga dos Amigos do Hospital de Gaia

O sonho, já antigo, foi concretizado na tarde desta quinta-feira. No Dia Internacional do Voluntariado, a cerimónia de inauguração das novas instalações da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia traduziu-se numa bonita homenagem a todos os voluntários.

Num dia especial, a cerimónia de inauguração do espaço começou com a bênção do padre Albino Reis, o capelão do Centro Hospitalar de Gaia, que recordou a colocação da primeira pedra.

Para o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Gaia, Rui Guimarães, trata-se de "dar às pessoas aquilo que elas merecem". E foi com "alegria" que assistiu ao avançar das obras. "Este era o dia em que estava previsto fazer a inauguração do espaço. E, ao cumprir com isso, o arquiteto Joaquim Massena, deu-nos uma lição de vida, mostrando-nos que querer é poder", partilhou o presidente do conselho de administração, completando que o hospital de Gaia é "uma casa com pessoas de muito valor", que se mantêm focadas em "remar para o mesmo lado".

Na qualidade de presidente da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, o arquiteto Joaquim Massena quis dedicar o momento "aos voluntários, pessoas cuja generosidade, solidariedade e dedicação são uma constante".

Entre várias ações, o novo espaço da Liga vai servir para dinamizar ações lúdicas, formativas e terapêuticas. Ali, os utentes poderão participar em atividades como música, pintura, jogos, teatro ou cinema.

Mas há mais. A partir desta quinta-feira, a nova casa da Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia conta com um "Lugar Mágico", um cabeleireiro especial, onde os utentes poderão tratar do cabelo, do rosto e das mãos.