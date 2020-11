Incêndio consome armazém agrícola em Gaia

Adriana Castro Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Crestuma estão, desde o final da tarde desta quarta-feira, a combater um incêndio num armazém agrícola perto da igreja do Olival, em Gaia.

De acordo com os Bombeiros de Crestuma, à chegada ao local, o armazém, na Rua do Carvalho, no Olival, em Gaia, "estava completamente tomado pelas chamas". O fogo terá tido origem num alambique. Não há registo de feridos.

O alerta para o incêndio foi às 18.53 horas. Neste momento, as chamas estão controladas, garantiram os Sapadores de Gaia.