Um incêndio danificou, na manhã desta quinta-feira, a cozinha de uma habitação em Mafamude, Gaia. Não há vítimas a registar.

O fogo deflagrou por volta das 9.20 horas, na Rua Camilo Sousa Santos, e ficou confinado à cozinha.

De acordo com os Sapadores de Gaia, que estiveram no local a combater as chamas, foram resgatados dois gatos do interior da habitação. Ambos com vida.