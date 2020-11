Incêndio danifica rés-do-chão de habitação em Gaia

Marisa Silva Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio danificou esta sexta-feira o rés-do-chão de uma habitação na Rua da Barrosa, em Serzedo, Gaia. Dois idosos, com 71 e 78 anos, foram assistidos no local por inalação de fumo e ansiedade.

Ao que o JN conseguiu apurar, o fogo terá começado num santuário existente numa sala do rés-do-chão da habitação. Apesar das chamas terem ficado circunscritas à sala, outras duas divisões ficaram danificadas devido ao calor e ao fumo. Ainda assim, a casa, composta por dois pisos, ficou habitável.

No momento do incêndio, encontravam-se em casa dois idosos, com 71 e 78 anos. Ambos foram assistidos no local por inalação de fumo e ansiedade.

A combater as chamas estiveram os Sapadores de Gaia e os bombeiros da Aguda. No local estiveram ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira e a GNR de Arcozelo.