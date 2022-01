M.N. Hoje às 09:39 Facebook

Um incêndio está esta quinta-feira de manhã a deflagrar num hostel, situado em Coimbrões, Gaia.

O fogo terá começado por volta das 8.58 horas.

Ao que o JN conseguiu apurar não há vítimas a registar.

As chamas foram dadas como dominadas cerca das 9.35 horas da manhã desta quinta-feira.

O fogo está circunscrito ao rés do chão e ao primeiro andar do edifício, com três pisos.

No local estão os Bombeiros Sapadores de Gaia e os bombeiros Voluntários de Coimbrões.