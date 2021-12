R.N.C. Hoje às 22:50 Facebook

Um fogo deflagrou, esta sexta-feira à noite, num gabinete no Quartel do Regimento de Artilharia N.º 5 do Exército, na Serra do Pilar, em Gaia.

Fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia afirmou ao JN que o fogo está circunscrito a um gabinete, que terá tido início num quadro elétrico.

No local estão 13 operacionais e quatro viaturas. O alerta foi dado às 22.20 horas.